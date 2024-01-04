"Все еще ставлю на Фьюри": известный тренер объяснил, почему Усика считают аутсайдером боя за абсолют
Источник:The Mayweather Channel
Джефф Мейвезер рассказал, кого считает фаворитом поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданное сражение состоится уже 17 февраля.
17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Читайте также: Крест на карьере: бывший соперник Усика дисквалифицирован на 4 года за допинг
Своими ожиданиями от поединка поделился известный американский тренер Джефф Мэйуэзер. По его словам, ключевым фактором должны стать габариты боксеров.
Мейвезер считает Фьюри фаворитом боя с Усиком
"Думаю, что Фьюри победит Усика. Я все еще ставлю на него, потому что Усик - тяжеловес, просто набравший форму, и Фьюри все еще знает, как победить его.
Возможно, Тайсон был не в лучшей форме из Нганна. Поэтому он выглядел плохо, и это вредит его репутации, – сказал Джефф Мейвезер.Следует знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.