"Все еще ставлю на Фьюри": известный тренер объяснил, почему Усика считают аутсайдером боя за абсолют

Джефф Мейвезер рассказал, кого считает фаворитом поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданное сражение состоится уже 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился известный американский тренер Джефф Мэйуэзер. По его словам, ключевым фактором должны стать габариты боксеров.

Мейвезер считает Фьюри фаворитом боя с Усиком

"Думаю, что Фьюри победит Усика. Я все еще ставлю на него, потому что Усик - тяжеловес, просто набравший форму, и Фьюри все еще знает, как победить его.

Возможно, Тайсон был не в лучшей форме из Нганна. Поэтому он выглядел плохо, и это вредит его репутации, – сказал Джефф Мейвезер.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.