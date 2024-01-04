17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий американський тренер Джефф Мейвезер. За його словами, ключовим фактором мають стати габарити боксерів.

Мейвезер вважає Ф'юрі фаворитом бою з Усиком

"Думаю, що Ф’юрі переможе Усика. Я все ще ставлю на нього, тому що Усик - важковаговик, який просто набрав форму, і Ф’юрі все ще знає, як перемогти його.

Можливо, Тайсон був не в найкращій формі з Нганну. Через це він мав поганий вигляд, і це шкодить його репутації, – сказав Джефф Мейвезер.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.