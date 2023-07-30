В ночь с 29 на 30 июля в американском Солт-Лейк-Сити состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном событии шоу Дастин Порье и Джастин Гейджи определили победителя шутливого титула BMF (best mother f***er), пишет 24 Канал.

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Убедительный реванш Гейджи

В первом раунде бойцы поочередно атаковали друг друга. Более того, Порье несколько раз точно пробил по Гейджи, после одного из которых Джастину стало плохо.

Однако во 2-м раунде произошла внезапная развязка. Гейджи нанес убийственный хай-кик правой в голову Порье. Дастин упал на канвас и долго не мог прийти в себя.

Рефери зафиксировал победу нокаутом во 2-м раунде Джастина Гейджи, ставшего обладателем титула "крутейшего ублюдка" BMF. Напомним, в 2018 году первый поединок соперников завершился досрочной победой Порье.

Видео самых ярких моментов боя Гейджи – Порье