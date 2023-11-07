Он нокаутировал двух украинцев: известного боксера арестовали за алкоголь и марихуану за рулем

Джаред Андерсон очутился в эпицентре скандала. Боксера обвиняют в управлении состоянием опьянения и незаконном хранении оружия.

В мире бокса случился грандиозный скандал. Американский супертяжеловес Джаред Андерсон был арестован в понедельник, 6 ноября, в Орегоне (штат Огайо, США).

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Претендента на титул чемпиона мира обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также пребывании за рулем в состоянии опьянения. Об этом говорится в рапорте полицейского.

Сообщается, что 23-летний боксер был остановлен за превышение скорости. Патрульный сразу услышал запах марихуаны из салона и увидел открытую бутылку с алкогольным напитком.

После обыска у Джареда и нашли огнестрельное оружие, на которое у него не было лицензии. Андерсон был заключен под стражу, но позже отпущен под залог в 7,5 тысячи долларов.

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Американец провел 16 поединков за свою карьеру, выиграв каждый из них (при этом 15 – нокаутом). Дважды Джаред встречался с украинцами. В 2021-м он победил Александра Тесленко, а в последней своей встрече в августе этого года нокаутировал Андрея Руденко.