Джанлуиджи Доннарумма – лучший игрок Евро-2020
Источник:УЄФА
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Голкипер туринского Ювентуса пропустил только 3 гола на Евро-2020.
Доннарумма провел на поле 719 минут
Доннарумма был основным вратарем сборной Италии на чемпионате Европы. Он пропустил только концовку победного матча с Уэльсом в третьем туре, когда Роберто Манчини дал немного игрового времени Сальваторе Сиригу.
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Доннарумма провел на поле 719 минут – больше любого другого игрока на ЕВРО-2020.
Все три матча на групповом этапе Доннарумма и "скуадра адзурра" сыграли на ноль. Первый гол они пропустили от Австрии в 1/8 финала. Это был первый пропущенный мяч итальянцев более чем за 1000 минут игрового времени.
Доннарумма также сделал важный сейв в серии пенальти с Испанией в полуфинале. В финале Евро-2020 против Англии вратарь отразил два пенальти.
Лучшие игроки предыдущих Евро
1996: Маттиас Заммер (Германия)
2000: Зинедин Зидан (Франция)
2004: Теодорос Загоракис (Греция)
2008: Хави Эрнандес (Испания)
2012: Андрес Иниеста (Испания)
2016: Антуан Гризманн (Франция)