Парма официально представила Буффона: эффектное видео

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне будет выступать за новый клуб. После 20 лет "на заработках" он вернулся в родную Парму.

Представили "крестоносцы" 43-летнего новичка 17 июня. В своем твиттере они обнародовали эффектное видео с Джиджи.

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На ролике фигура в черном капюшоне идет на домашний стадион Пармы. Выходит на арену, берет в руки лопату и под воротами выкапывает загадочную копилку.

В ней обретает форму времен своей молодости и плащ Супермена. После этого делает телефонный звонок, далее возвращается, снимает капюшон и сообщает, что "вернулся".

Вратарская карьера Буффона

Джанлуиджи Буффон начал профессиональную футбольную карьеру в Парме. За "крестоносцев" он выступал с 1994 по 2001 годы.

Голкипер продолжил свои выступления в туринском Ювентусе. Туринцам трансфер итальянца обошелся в более 52 миллионов евро.

В 2017 году Джиджи перешел во французский Пари Сен-Жермен. Однако через сезон, в 2019 году, вернулся к "старой сеньоре".

В сезоне-2020/2021 Буффон отыграл за Ювентус всего 12 матчей. В пассиве голкипера 7 пропущенных голов. Вместе с тем 6 матчей он отстоял на ноль.

На протяжении длительного футбольного пути Джанлуиджи Буффон получил 28 трофеев. Он также побеждал с итальянской сборной на Чемпионате мира в 2006 году.