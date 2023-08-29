Угрожали застрелить: капитан клуба АПЛ стал жертвой агрессивных бандитов - видео драки
Источник:Mirror
В Англии произошел громкий скандал с участием футболиста Ньюкасла. Капитан "сорок", в компании своего брата и друга, подвергся нападению со стороны группы агрессивных людей.
Стало известно, что это произошло в воскресенье, 20 августа. Английский защитник выходил из ночного клуба, но спокойно возвратиться домой ему не удалось.
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Все могло окончиться трагически
К футболисту подошли бандиты и стали угрожать. Они ударили брата Ласселса локтем в горло, после чего завязалась жестокая потасовка. Больше всего пострадал друг капитана Ньюкасла. Он получил тяжелые удары в голову и потерял сознание.
У самого футболиста бросили бутылку, а также угрожали пистолетом Джамалу и его брату. Сейчас полиция изучает подробности инцидента и проводит расследование. Известно, что на этот момент никто не арестован. Органы правопорядка сообщили руководству Ньюкасла о событиях, произошедших с их футболистом. Клуб пока не комментировал инцидент.
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