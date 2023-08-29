Стало известно, что это произошло в воскресенье, 20 августа. Английский защитник выходил из ночного клуба, но спокойно возвратиться домой ему не удалось.

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Все могло окончиться трагически

К футболисту подошли бандиты и стали угрожать. Они ударили брата Ласселса локтем в горло, после чего завязалась жестокая потасовка. Больше всего пострадал друг капитана Ньюкасла. Он получил тяжелые удары в голову и потерял сознание.

У самого футболиста бросили бутылку, а также угрожали пистолетом Джамалу и его брату. Сейчас полиция изучает подробности инцидента и проводит расследование. Известно, что на этот момент никто не арестован. Органы правопорядка сообщили руководству Ньюкасла о событиях, произошедших с их футболистом. Клуб пока не комментировал инцидент.

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Кто такой Джамал Ласеллс

Воспитанник Ноттингем Форест. За родной клуб сыграл 65 матчей. После чего сделал следующий шаг в карьере и присоединился к Ньюкаслу, за который играет с 2015 года. Является капитаном команды, с которой по итогам сезона-2022/2023 пробился в Лигу чемпионов. В этом турнире клуб не играл почти 20 лет. За "сорок" сыграл 225 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.