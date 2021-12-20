Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, как это принято в боксе, временно отстранила украинца и его соперника от боев с целью сохранения их здоровья после тяжелого поединка.

К слову Ломаченко отстранили от бокса

Усик считает, что украинские средства массовой информации раздули на ровном месте сенсацию, поскольку комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев устраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления.

Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, надо называть вещи своими именами, пишут всякие глупости. Они лгут, просто обманывают своих читателей. Василий Анатольевич обязательно скоро вернется на ринг, как только отдохнет и появится следующий оппонент,

– сказал он.

Усик напомнил, что его также на три месяца отстранили от боев после победы над британцем Энтони Джошуа.

Почему отстраняют боксеров

Устранение боксера после боя – обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Однако у Ломаченко ничего из этого не было.

Например, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, потому что побывали в нокдаунах, а американец к тому же проиграл нокаутом. Британец уже свое устранения отбыл, а Уайлдер запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.