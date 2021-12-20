Атлетична комісія штату Нью-Йорк, як це прийнято у боксі, тимчасово відсторонила українця та його суперника від боїв з метою збереження їхнього здоров'я після важкого поєдинку.

До слова Ломаченка відсторонили від боксу

Усик вважає, що українські засоби масової інформації роздмухали на рівному місці сенсацію, оскільки комісії різних Штатів і регіонів у країнах, де проводяться поєдинки, найчастіше після чудових і барвистих боїв усувають спортсмена на деякий час для їх відновлення.

Діряві ЗМІ — не побоюся цього слова, треба називати речі своїми іменами, пишуть усілякі дурниці. Вони брешуть, просто дурять своїх читачів. Василь Анатолійович обов'язково скоро повернеться на ринг, як тільки відпочине та з'явиться наступний опонент,

– сказав він.

Усик нагадав, що його також на три місяці відсторонили від боїв після перемоги над британцем Ентоні Джошуа.

Чому відстороняють боксерів

Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена. Однак у Ломаченка нічого з цього не було.

Наприклад, після бою Фьюрі – Уайлдер обидва боксери були відсторонені, тому що побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє усунення відбув, а Уайлдер заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.