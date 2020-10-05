Багаторазовий чемпіон Вірменії з пауерліфтингу Татул Арутюнян помер під час військових дій в Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на сторанці державної федерації пауерліфтингу у фейсбуці, спортсмен загинув під час запеклих боїв в Арцах. В організації висловили співчуття рідним і близьким Арутюняна.

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"Федерація висловлює глибокі співчуття сім'ї та рідним Арутюняна. Спочивай з миром, герой", – йдеться в повідомленні організації.

Що відбувається у Нагірному Карабаху

Через Нагірний Карабах Азербайджан та Вірменія конфліктують вже протягом тридцяти років. Активні бойові дії відновились 27 вересня 2020 року.

За попередньою інформацією, є втрати не лише серед військових, а й цивільного населення. Міжнародна спільнота закликала сторони припинити протистояння.