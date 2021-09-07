В двух шагах от титула: Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

Даяна Ястремская продолжает свой победный путь в миксте на Открытом чемпионате США. Украинская теннисистка в паре с австралийцем Максом Пьюрселлом вышла в полуфинал турнира.

Ястремская / Пьюрселл – Шведова / Мартен 2:0 (6:2, 6:3)

Только 52 минуты понадобились Ястремской и Пьюрселлу для выхода в полуфинал US Open. Украинско-австралийский дуэт разбил соперников в двух сетах.

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Начало матча было ровным. Ключевым стал пятый гейм, когда Ястремская в паре вышла вперед в счете 3:2. Дуэт украинки не дал соперникам взять ни одного гейма в этой партии. В последнем восьмом гейме Ястремская и Пьюрселл с двойным брейком завершили сет – 6:2.

Шведова и Мартен отдали соперникам два гейма на своей подаче. Взамен Ястремская и Пьюрселл по этому показателю действовали идеально.

Вторая партия прошла по сценарию первой. Дуэт Ястремской снова доминировал на корте и не отдал соперниками ни одного гейма. Взамен взял один розыгрыш на подаче соперника. Ястремская и Пьюрселл под ноль взяли последний девятый гейм и завершили встречу победой – 6:3.

Даяна Ястремская и Макс Пьюрселл вышли в полуфинал US Open в миксте.

Отметим, что в парном разряде Ястремская в паре с Мартой Костюк вылетела на стадии 1/8 финала турнира, проиграв дуэту Дамбровси / Стефани.

В этой игре в миксте пара Даяны сделала четыре подачи на вылет, одну двойную ошибку и 28 виннеров против 10 у соперника.

В следующем раунде Даяна и Макс сыграют против победителя матча Олмос / Аревало – Перес / Демолинер.