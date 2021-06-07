В нее попали двое игроков сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и защитник Илья Забарный. Оба есть в заявке нашей команды на турнир.

К слову Победит ли Украина Кипр в генеральной репетиции перед Евро-2020: прогноз

Состав сборной Украины на Евро-2020

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (трое – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Гем, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент)

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Первый матч на Евро-2020 Украина сыграет уже 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. 17-го и 21 июня Украину ждут матчи в Бухаресте против Северной Македонии и Австрии.