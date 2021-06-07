У неї потрапили двоє гравців збірної України – воротар Анатолій Трубін і захисник Ілля Забарний. Обидва є в заявці нашої команди на турнір.

До слова Чи переможе Україна Кіпр в генеральній репетиції перед Євро-2020: прогноз

Склад збірної України на Євро-2020

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (троє – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент)

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Перший матч на Євро-2020 Україна зіграє вже 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. 17-го та 21 червня Україну чекають матчі в Бухаресті проти Північної Македонії та Австрії.