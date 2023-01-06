Украинский санночник Андрей Мандзий завоевал серебро, уступив 0,329 секунд только немцу Максу Лангенхану.

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А вот бронзовыми призерами стали сразу два спортсмена, показавшие одинаковое время. Среди них и украинец Антон Дукач, разделивший третье место со шведом Сванте Кохала.

Следует отметить, что Кубок наций служит квалификацией к Кубку мира.

Результаты этапа Кубка наций по санному спорту

Макс Лангенган (Германия) – 47,996

Андрей Мандзий (Украина) – 48,325

Антон Дукач (Украина) – 48,329

Сванте Кохала (Швеция) – 48,329