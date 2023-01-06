Український санкар Андрій Мандзій завоював срібло, поступившись 0,329 секундами лише німцю Максу Лангенхану.

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А от бронзовими призерами стали одразу двоє спортсменів, які показали однаковий час. Серед них і українець Антон Дукач, який і розділив третє місце зі шведом Сванте Кохала.

Варто відзначити, що Кубок націй слугує кваліфікацією до Кубка світу.

Результати етапу Кубка націй з санного спорту

Макс Лангенган (Німеччина) – 47,996

Андрій Мандзій (Україна) – 48,325

Антон Дукач (Україна) – 48,329

Сванте Кохала (Швеція) – 48,329