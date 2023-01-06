Український санкар Андрій Мандзій завоював срібло, поступившись 0,329 секундами лише німцю Максу Лангенхану.
Читайте також "Росія через спорт несе пропаганду": інтерв'ю з Підручним про кінець кар'єри, травму та санкції
А от бронзовими призерами стали одразу двоє спортсменів, які показали однаковий час. Серед них і українець Антон Дукач, який і розділив третє місце зі шведом Сванте Кохала.
Варто відзначити, що Кубок націй слугує кваліфікацією до Кубка світу.
Результати етапу Кубка націй з санного спорту
Макс Лангенган (Німеччина) – 47,996
Андрій Мандзій (Україна) – 48,325
Антон Дукач (Україна) – 48,329
Сванте Кохала (Швеція) – 48,329