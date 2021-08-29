В команде Афганистана есть тхеквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расул. Они вылетели из Кабула в Париж, а оттуда – в Токио.

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Спортсмены не могли покинуть Кабул

Афганцы должны были прибыть в Токио 17 августа, но не смогли покинуть страну, когда власть захватили талибы. Худадади записала видеообращение с призывом помочь ей покинуть страну, чтобы принять участие в Паралимпиаде.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отмечал, что 12 дней назад МКК получил сообщение, что паралимпийская команда Афганистана не сможет поехать в Токио.

Оно разбило сердца всех приобщенных к паралимпийскому движению и оставило обоих спортсменов опустошенными. Но благодаря большой глобальной операции паралимпийцы были эвакуированы из Афганистана и благополучно прибыли в Токио,

– сказал Парсонс.

Первая афганская спортсменка на Паралимпиаде с 2004

Худадади будет первой спортсменкой Афганистана, которая будет выступать на Паралимпийских играх после соревнований в Афинах 2004 года. Она соревноваться в женской весовой категории по тхэквондо 44-49 килограммов.

Обратите внимание! Паралимпийские игры-2020 начались 24 августа и будут продолжаться до 5 сентября. Украина в общем медальном зачете занимает пятое место. В копилке нашей страны уже 43 медали.