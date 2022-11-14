Черноморец – Львов 2:0

Голы: Ермаков, 66, Войтиховский, 80

Поединок в Одессе стал юбилейным для ветерана украинского футбола Сергея Кравченко. Полузащитник проводил свой 350-й матч в рядах украинских клубов.

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Партнеры по команде не могли испортить праздник капитану и совместными усилиями одержали победу над Львовом.

Счет в матче на 66-й минуте открыли "моряки". Сергей Кравченко сделал передачу-конфетку прямо на голову Виталию Ермакову и первый мяч влетел в сетку "горожан". За десять минут до завершения матча центральный защитник Черноморца Максим Войтиховский установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе Черноморец покинул последнюю строчку турнирной таблицы и поднялся на 13-е место. Львов опустился в зону переходных матчей на 14 место.