Не из Мадрида, но хоть так: Рух усилился бразильцем Винисиусом
Источник:Инстаграмм ФК Движение
Львовский Рух продолжает собирать латиноамериканцев в своем коллективе. "Желто-черные" оформили трансфер левого защитника.
Бразилец Джеферсон Винисиус теперь будет защищать цвета львовского Руха. Также украинский коллектив вернул в свой состав еще одного легионера.
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Подписание двух игроков
Рух объявил о переходе левого защитника на правах свободного агента. Львовяне заключили контракт с Винисиусом на 2,5 года. 22-летний футболист уже присоединился к украинской команде на собрании в Хорватии. Игрок раньше принадлежал Гремио, но ни одного матча за взрослую команду он не провел.
Также львовский коллектив подписал Эдсона Фернандо. Бразильский защитник уже находился в рядах "желто-черных". Но из-за начала войны России против Украины он отправился в аренду. Эдсон временно выступал за Атлетико Гойяньенсе, за который успел отыграть 36 поединков.
Другие легионеры львовского Движения
- Фабрисио Альваренга, полузащитник (Аргентина).
- Энобахер Брайт, нападающий (Нигерия).
- Таллес, полузащитник (Бразилия). Его признавали лучшим легионером года в УПЛ.
- Соломон-Отабор Вел, нападающий (Нигерия).