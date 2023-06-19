Известные велокоманды снялись с тура из-за угона велосипедов: детали мифического исчезновения

Гонщики испанского и бельгийского коллективов не смогли выйти в последние дни велошосейных туров. Утрата транспортных средств оценивается в десятки тысяч долларов.

На прошлой неделе проходили велосипедные туры в Бельгии и Словении. В последний день каждого из них произошли скандальные ситуации.

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У двух ведущих команды угнали велосипеды. На туре в Бельгии пострадала местная команда Baloise-Trek Lions. Команда заявила, что накануне последнего дня у нее скрылся грузовик с снаряжением.

Аналогичная ситуация в Словении произошла с испанской командой Euskaltel-Euskadi. В течение тура ее гонщик Унаи Ирибар даже входил в топ-20 общего зачета.

Впрочем из-за угона авто с велосипедами он и его партнеры пропустили финальный день. Обе пострадавшие команды подали заявление в полицию, а испанцы даже предоставили фото грузовика, где хранились их транспортные средства.

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Следует отметить, что Euskaltel-Euskadi используют велосипеды марки Orbea Orca. Одно транспортное средство этого образца оценивается примерно в 10 тысяч долларов.

Испанская команда Eskaltel-Euskadi повысилась до уровня ProTeams в 2020 году. Она уже дважды проходила престижный велотур Вуэльта в 2021 и 2022 годах.