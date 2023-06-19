Минулого тижня проходили велошосейні тури в Бельгії та Словенії. В останній день кожного із них стались скандальні ситуації.

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У двох провідних команди викрали велосипеди. На турі в Бельгії постраждала місцева команда Baloise-Trek Lions. Команда заявила, що напередодні останнього дня у неї зникла вантажівка зі спорядженням.

Аналогічна ситуація у Словенії сталась із іспанською командою Euskaltel-Euskadi. Протягом туру її гонщик Унаї Ірібар навіть входив у топ-20 загального заліку.

Втім через викрадення авто з велосипедами він та його партнери пропустили фінальний день. Обидві постраждалі команди подали заяву у поліцію, а іспанці навіть надали фото вантажівки, де зберігались їх транспортні засоби.

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Варто зазначити, що Euskaltel-Euskadi використовують велосипеди марки Orbea Orca. Один транспортний засіб цього зразка оцінюється приблизно у 10 тисяч доларів.

Відзначимо, що Іспанська команда Eskaltel-Euskadi підвищилась до рівня ProTeams у 2020 році. Вона вже двічі проходив престижний велотур Вуельта у 2021 та 2022 роках.