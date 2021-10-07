Виліт двох українок

Першою суперницею 24-річної Ангеліни Калініної була Шелбі Роджерс. Американка у двох сетах впоралась із українкою. Калініна була близькою до того, щоб взяти першу партію, перевівши гру у тай-брейк. Роджерс впевнено розібралась із суперницею з України – 7:2.

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Перший сет був за представницею із США – 7:6. Друга партія була ще легшою для американки – 6:2. Ангеліна боролась до кінця. Про це свідчить останній затяжний гейм, коли Шелбі взяла партію лише після третього матч-пойнту.

Калініна припинила свої виступи на Індіана-Веллс. Іншою українкою, яка покинула турнір у першому колі, стала Катерина Козлова. 27-річна українська тенісистка не впоралась із росіянкою Людмилою Самсоновою. Матч теж завершився за підсумками двох сетів – 4:6, 6:7. Українка перевела гру у другій партії на тай-брейк, але поступилась росіянці з відставанням у два результативні розіграші.