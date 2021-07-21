Две футболистки сборной Бразилии установили уникальные достижения на Олимпиаде

Женская сборная Бразилии сыграла первый матч на Олимпиаде в Токио. И этот матч вошел в историю Игр благодаря двум футболисткам.

Женская сборная Бразилии в первом матче сыграла против Китая. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль.



Екатерина Монзуль обслуживала матч между сборными Бразилии и Китая / Фото Женский футбол Украины УАФ

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Рекорд Формиги

В центре полузащиты сборной Бразилии вышла 43-летняя Формига. Для нее это седьмые по счету Олимпийские игры. Дебютными для нее были соревнования в Атланте-1996, где впервые и был представлен женский футбол. Ей тогда было всего 17 лет. После этого она не пропустила ни одной Олимпиады.

Рекорд Марты

Сам матч между сборным Бразилии и Китая закончился со счетом 5:0. А дублем отметилась нападающая Марта. Она забивает на пятой подряд Олимпиаде. До нее такое не удавалось никому из футболисток.

Стоит отметить, что Формига и Марта – серебряные призеры Олимпийских игр в Афинах-2004 и Пекине-2008. В 2016 году, когда Олимпиада проходила у них на родине в Рио-де-Жанейро, команда проиграла в матче за третье место.