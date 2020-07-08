В среду, 8 июля, Харьков примет финал Кубка Украины по футболу в котором сойдутся "Динамо" и "Ворскла". История противостояний "Динамо" и "Ворсклы" тянется с 1996 года, когда команды впервые встретились в Полтаве.

Тот матч завершился победой "Ворсклы" со счетом 4:3, и она стала первой для полтавчан в истории противостояний с киевлянами, пишет "Эпоха Футбола".

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Гости уже на 3-й минуте стараниями Сергея Реброва вышли вперед. Такой быстрый старт не выбил из колеи хозяев и через две минуты Сергей Чуйченко сравнял счет.

Видимо, те, кто опоздал на игру на 10 минут очень жалели, так как на 8-й минуте в игре был забит третий гол. К слову, отличился нынешний наставник "зелено-белых" Юрий Максимов, но все тот же Чуйченко через пять минуть опять восстановил паритет на табло, а на 21-й минуте Виталий Кобзарь третий раз заставил болельщиков в порыве радости подняться со зрительских кресел.



Ворскла – Динамо 4:3 / Фото: fcvorskla.com.ua

Еще через 10 минут Игорь Кислов быстрее всех среагировал на отскок от перекладины после удара Виталия Самойлова и в четвертый раз отправил мяч в сетку ворот Игоря Кутепова.

В перерыве Йожеф Сабо дал хорошие советы и применил для мотивации нецензурную лексику. Его планы немного нарушил Максимов, который на 51-й минуте за удар соперника увидел перед собой красную карточку. Даже в меньшинстве "бело-синие" не сдавались, но забить сумели лишь раз-под занавес игры Павел Шкапенко. За несколько минут до финального свистка арбитр удалил еще одного игрока "Динамо" Владислава Ващука.

Ворскла – Динамо: видео матча 1996 года

Динамо – Ворскла: история противостояний

Всего команды провели 53 матча. 40 побед на счету "Динамо" девять матчей закончились вничью, и четыре победы одержала "Ворскла". Разница мячей впечатляет – 112:33.

Самый результативный поединок был сыгран в сезоне 2002/2003, когда "Динамо" переиграло "Ворсклу" со счетом 8:0.