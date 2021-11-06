Два удаления, дубль, незабитый пенальти и фанаты на поле – Минай дома проиграл Мариуполю: видео
Источник:24 канал
Аутсайдеры УПЛ выдали огненный матч в Ужгороде – Минай на своем поле уступил Мариуполю.
Минай – Мариуполь 0:2
Голы: Кащук, 45, 81
Незабитый пенальти: Гончар, 77 (Минай)
Удаление: Ахмедзаде, 90+7 – Очеретько, 73
За 13 сыгранных матчей в чемпионате, Минай и Мариуполь одержали по одной победе и находились на дне турнирной таблицы. Но в очном противостоянии выдали боевой матч с большим количеством результативных ошибок.
Вот это да Финальная стадия переговоров: Шевченко может возглавить итальянский клуб Серии A
В этом матче Минаю пришлось обойтись без помощи Селезнева. Хотя во втором тайме нападающий мог бы помочь команде, когда нужно было пробивать пенальти.
Проблемы с реализацией моментов командой с Закарпатья продемонстрировал эпизод, когда в начале матча Кулиев не сумел как следует остановить мяч после паса Мякушко, оказавшись перед воротами Турбаевского.
Мариуполь время от времени создавал моменты возле ворот хозяев поля. И в конце первого тайма это дало результат. После прострела с фланга Кащук в касание отправил мяч в ворота. После этого нападающий надел на себя маску (не медицинскую), за что сразу был наказан желтой карточкой.
Во втором тайме команды продолжили борьбу на поле. Но все самое интересное произошло в промежутке между 73-й и 81-й минутой, когда весь матч мог кардинально измениться.
- Сначала Очеретько грубо сыграл против соперника, получив прямую красную карточку.
- После этого Минай получил право на пенальти. Пробивать пошел Гончар, но Турбаевский уверенно поймал мяч.
- После этого неловкий прием мяча в исполнении Матыча привел к тому, что Кащук вышел один на один на Пенькова и забил второй гол в матче.
Такой ход событий на поле не очень понравился болельщикам, поэтому они выбежали на поле и забросали его файерами. Игру пришлось на время остановить.
Несмотря на то, что Минай играл в большинстве, Мариуполь был ближе к тому, чтобы забить третий гол. Но от разгрома команду спас Пеньков.
А уже на последней минуте встречи Ахмедзаде был удален с поля. Он сфолил, за что получил желтую карточку. Но повел себя крайне свысока и дерзко в отношении арбитра встречи, за что сразу же получил вторую желтую карточку и удаление.
Мариуполь побеждает и прерывает серию поражений. Но и дальше остается на последнем месте. Минай и дальше не знает вкуса побед после того, как в первом туре победил Александрию.
Видеообзор матча Минай – Мариуполь