Два талантливых игрока вернутся в Шахтер: кто еще покинет Ворсклу

Ворскла продолжит борьбу в УПЛ в обновленном составе. Во время зимнего перерыва команду из Полтавы покинут четыре игрока.

Кадровые перемены в Полтаве

Во второй части сезона полтавский клуб недосчитается четырех футболистов. Ворскляне простятся с двумя игроками – защитником Валерием Бондаренко и полузащитником Владиславом Вакулой.

Интересно узнать Ворскла назвала условие, при котором продаст рекордсмена Резника

Игроки выступали в Полтаве на правах аренды, их контракты принадлежат донецкому Шахтеру. Пока неизвестно, видит ли в своей команде и планах этих молодых игроков главный тренер дончан Роберто Де Дзерби.

Карьера игроков в Ворскле

Оба игрока пополнили Ворсклу в июле 2021-го.

В футболке полтавского клуба успели провести на двух 14 матчей – Бондаренко сыграл 6 поединков, а Вакула отыграл за команду 8 встреч.

За сыгранное время не отличились результативными действиями.

Кто еще покинет Ворсклу

Это не все кадровые изменения в команде Юрия Максимова. Клуб планирует указать "на двери" сразу двум легионерам – танзанийцу Мкомоле и представителю Кот-д’Ивуара Конате. Оба игрока выступали за юниорский состав полтавчан.

Все больше внимания привлекает голкипер Дмитрий Резник. 22-летний вратарь стал рекордсменом УПЛ по отражению пенальти. Он пять раз подряд парировал 11-метровые удары.

Но есть хорошие новости для фанатов из Полтавы. Ворскла планирует вернуть в свою команду лучшего бомбардира сезона 2020/2021 Владислава Кулача. Нападающий не получает игровую практику в Динамо. Такой ситуацией хотят воспользоваться ворскляне.

. На зимний перерыв Ворскла ушла в статус пятой команды чемпионата. Подопечные Максимова за 18 туров получили 33 очка.