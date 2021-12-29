Кадрові зміни у Полтаві

У другій частині сезону полтавський клуб недорахується чотирьох футболістів. Ворскляни попрощаються з двома гравцями – захисником Валерієм Бондаренком та півзахисником Владиславом Вакулою.

Цікаво дізнатись Ворскла назвала умову, за якої продасть рекордсмена Різника

Гравці виступали у Полтаві на правах оренди, їх контракти належать донецькому Шахтарю. Наразі невідомо, чи бачить у своїй команді та планах цих молодих гравців головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі.

Кар'єра гравців у Ворсклі

Обидва гравці поповнили Ворсклу у липні 2021-го.

У футболці полтавського клубу встигли провести на двох 14 матчів – Бондаренко зіграв 6 поєдинків, а Вакула відіграв за команду 8 зустрічей.

За зіграний час не відзначились результативними діями.

Хто ще покине Ворсклу

Це не усі кадрові зміни у команді Юрія Максимова. Клуб планує вказати "на двері" відразу двом легіонерам – танзанійцю Мкомолі та представнику Кот-д’Івуару Конате. Обидва гравці виступали за юніорський склад полтавців.

Все більше уваги привертає голкіпер Дмитро Різник. 22-річний воротар став рекордсменом УПЛ з відбиття пенальті. Він п'ять разів поспіль парирував 11-метрові удари.

Натомість є гарні новини для фанатів із Полтави. Ворскла планує повернути у свою команду найкращого бомбардира сезону-2020/2021 Владислава Кулача. Нападник не отримує ігрову практику у Динамо. Такою ситуацією хочуть скористатись ворскляни.

До слова. На зимову перерву Ворскла пішла у статусі п'ятої команди чемпіонату. Підопічні Максимова за 18 турів здобули 33 очки.