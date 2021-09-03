Два "серебра" в руках украинцев: Жабняк и Данилина стали вторыми на Паралимпиаде в Токио

Николай Жабняк и Людмила Данилина принесли Украине две награды в Токио. Украинцы стали серебряными паралимпийскими призерами в метании диска и беге на 1500 метров соответственно.

Еще две награды украинских легкоатлетов

Людмила Данилина первой вышла на легкоатлетический стадион в Токио. Спортсменка выступала в классе T20. Украинка в свои 35 лет смогла второй финишировать на дистанции 1500 метров.

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Время Данилин составило 4:32.82 – это ее лучший результат. Она была единственной среди украинок на этой дистанции. Людмила уступила 5 секунд победительнице забега, которой стала полячка Барбара Бегановская-Зайонц.

Третьей финишную линию пересекла 30-летняя британка с украинским именем Анна Таунтон, которая показала лучшее личное время.

Результаты забега (женщины, 1500 метров)

1. Барбара Бегановская-Зайонц (Польша) – 4:27.84

2. Людмила Данилина (Украина) – 4:32.82

3. Анна Таунтон (Великобритания) – 4:35.34

Данилина улучшила свой результат. В Рио-2016 Людмила стала третьей на этой же дистанции в классе T20.

Повторение личного успеха

Вторую медаль Украины по легкой атлетике принес метатель диска Николай Жабняк. Украинец показал три удачные попытки из шести. А лучшая была в четвертом броске – 52.43. Такой результат позволил легкоатлету стать вторым.

Жабняк уступил только пакистанцу Хайдеру Али. Тройку призеров замкнул бразилец Жуан Тейшейра.

Результат призеров (метание диска)

1. Хайдер Али (Пакистан) – 55.26

2. Николай Жабняк (Украина) – 52.43

3. Жуан Тейшейра (Бразилия) – 51.86

Для обоих украинских спортсменов это первые награды в Токио.