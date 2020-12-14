Французский суд приговорил двух российских фанатов Михаила Ивкина и Павла Косова. Их признали виновными в избиении английского болельщика в Марселе во время Чемпионата Европы 2016 года.

С чего все началось

Сборные России и Англии попали в одну группу на Евро-2016. Их матч состоялся в Марселе на стадионе "Велодром" 11 июня 2016 года. Да еще за день до матча в городе начали возникать стычки между болельщиками обеих сборных. Об этом пишет 24 канал.

'There's fighting everywhere. The English, the Russians are punching each other' https://t.co/WXgJEIPJ3X pic.twitter.com/c2gPBd4qK7 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 10, 2016

Продолжились схватки и в день матча, при этом на самом стадионе. Российские болельщики прорвали заграждение и ворвались на сектор английских фанатов.

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После этого матча организаторы Евро-2016 даже пригрозили сборным Англии и России, что их команды исключат из турнира, если беспорядки продолжатся.

Всего, по данным полиции Марселя, травмы во время столкновений фанатов России и Англии получили 35 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии. Также легко ранены 3 полицейских.

Задержание россиян Ивкина и Косова

После этих беспорядков некоторые болельщики были задержаны. Но все они отделались незначительными наказаниями. За исключением двух россиян.

В феврале 2018 года в Мюнхене были задержаны двое россиян – Михаил Ивкин и Павел Косов. Обоих задержали по запросу французской полиции. Болельщики московского Спартака летели в Испанию на матч их команды. Их обвинили в избиении англичанина Эндрю Бейча.

Одним из доказательств их вины стало видео канала Russia Today об этой драке. На нем было видно, как Ивкин бросает стул в пострадавшего, а Косов наносит ему удар кулаком.

Бейч был найден в бессознательном состоянии после драки, которая произошла между русскими и английскими фанатами в Старом порте Марселя. Пострадавшего, который после избиения долго находился в коме, с трудом удалось спасти. На суде французский медэксперт заявил, что удивлен, что Эндрю Бейч смог выжить – с учетом тяжелых травм головы.

После задержания Ивкина и Косова доставили во Францию, где содержали в тюрьме все это время.

14 декабря суд вынес приговор обоим россиянам. Ивкин получил 3 года заключения, а Косов – 10 лет, сообщает "РИА Новости". Такой большой срок объясняется тем, что последнего обвиняли в попытке убийства. Учитывая, что Ивкин во время следствия почти отбыл весь срок, то вскоре он сможет выйти на волю.