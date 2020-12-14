Французький суд засудив двох російських фанатів Михайла Івкіна та Павла Косова. Їх визнали винними у побитті англійського вболівальника у Марселі під час Чемпіонату Європи 2016 року.

З чого все почалося

Збірні Росії та Англії потрапили в одну групу на Євро-2016. Їх матч відбувся в Марселі на стадіоні "Велодром" 11 червня 2016 року. Та ще за день до матчу в місті почали виникати сутички між вболівальниками обох збірних. Про це пише 24 канал.

'There's fighting everywhere. The English, the Russians are punching each other' https://t.co/WXgJEIPJ3X pic.twitter.com/c2gPBd4qK7 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 10, 2016

Продовдилися сутички і в день матчу, при цьому на самому стадіоні. Російські вболівальники прорвали загророжу та увірвалися на сектор англійських фанатів.

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Після цього матчу організатори Євро-2016 навіть пригрозили збірним Англії та Росії, що їх команди виключать з турніру, якщо безпорядки продовжаться.

Всього, за даними поліції Марселя, травми під час сутичок фанатів Росії та Англії зазнали 35 людей, з них четверо перебували у важкому стані. Також легко поранено 3 поліцейських.

Затримання росіян Івкіна та Косова

Після цих заворушень деякі вболівальники були затримані. Але всі вони відбулися незначними покараннями. За винятком двох росіян.

У лютому 2018 року в Мюнхені було затримано двох росіян – Михайло Івкін та Павло Косов. Обох затримали за запитом французької поліції. Вболівальники московського Спартака летіли до Іспанії на матч їх команди. Їх звинуватили в побитті англійця Ендрю Бейча.

Одним із доказів їх вини стало відео каналу Russia Today про цю бійку. На ньому було видно, як Івкін кидає стілець у постраждалого, а Косов завдає йому удару кулаком.

Бейч був знайдений в непритомному стані після бійки, яка сталася між російськими і англійськими фанатами в Старому порті Марселя. Постраждалого, який після побиття довго перебував у комі, насилу вдалося врятувати. На суді французький медексперт заявив, що здивований, що Ендрю Бейч зміг вижити – з урахуванням важких травм голови.

Після затримання Івкіна та Косова доправили до Франції, де утримували в тюрмі весь цей час.

14 грудня суд виніс вирок обом росіянам. Івкін отримав 3 роки ув'язнення, а Косов – 10 років, повідомляє "РИА Новости". Такий великий термін пояснюється тим, що останнього звинувачували у спробі вбивства. Зважаючи, що Івкін під час слідства майже відбув увесь термін, то невдовзі він зможе вийти на волю.