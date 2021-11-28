Два нокдауна, окровавленный Теофимо и слезы чемпиона: видеообзор боя Лопес – Камбосос

Теофимо Лопес больше не абсолютный чемпион мира в легком весе. Американец потерял титулы в бою с Джорджем Камбососом.

В бою было все, но не было нокаута

В поединке Джордж Камбосос – Теофимо Лопес было почти все: нокдауны, кровь, эмоции боксеров, окровавленный канвас и слезы чемпиона. Единственное, чего не было в противостоянии, – нокаута.

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На кону стояли чемпионские титулы, которые американец в 2020 году отобрал у Василия Ломаченко. Однако уже первая защита поясов закончилась для Теофимо провалом.

Уже в первом раунде Лопес побывал на канвасе. Американец отомстил сопернику, отправив его в нокдаун в 10-м раунде. Боксеры выдали классный поединок.



Лопес побывал в нокдауне / Фото twitter.com/MatchroomBoxing

Кровь Лопеса по всему рингу

Мощные удары Камбососа остались на лице оппонента – рассечение и окровавленное лицо бойца из США. Кровь боксеров осталась на одежде спортсменов и канвасе.

По раздельному решению судей победу одержал Джордж Камбосос. Австралиец отобрал титулы у соперника. Лопес с иронической улыбкой воспринял такой исход, а Камбосос со слезами на глазах радовался успеху. Американец не согласился с победой.

Реванша может не быть . В соглашении боя не было опции второго поединка. Поэтому Лопесу следует надеяться, что австралиец захочет второй раз выйти против него на ринг. Камбосос заговорил о втором поединке, но уже на его территории – в Австралии.

Видеообзор боя