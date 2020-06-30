Представители УПЛ "Колос" и "Львов" вошли в топ-10 худших команд в Европе по передвижению мяча. Они делают вдвое меньше передач, чем лидер рейтинга "Бавария".

В таком неприятном рейтинге расположились два клуба УПЛ. Об этом сообщает Football-Observatory. По данным, "Колос" и "Львов" в среднем отдают по 7,5 км передач за поединок.

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Рейтинг команд

Команда Костишина в среднем за матч отдает 379 передач длиной в 19,9 м.

Что касается команды со Львова, то у них показатель еще меньше. Львовяне отдают за матч 357 передач, но средняя длина больше, чем у "Колоса" – 21,1 м.

Добавим, что замыкает такой список европейских команд греческий "Панионис". Клуб в среднем отдает по 6,8 км передач за встречу, а общее количество передач составляет 333 передачи за игру.

Рейтинг возглавила мюнхенская "Бавария" с показателем 12,7 км, а общее количество составляет 705 передач.

Немного от лидера отстает "МанСити" Зинченко, который расположился на втором месте. Их показатель – 12,5 км.

Тройку лидеров замкнул досрочный чемпион АПЛ "Ливерпуль". Команда Клоппа в среднем отдает по 12,3 км передач за матч.

New @CIES_Football Weekly Post ranks teams from 35 European competitions according to ball movement in km during possession as per @InStatFootball data: @fcbayern outranks @ManCity and @lfc Best teams in Europe? Data for all clubs ️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/SpHa2WQOuQ — CIES Football Obs (@CIES_Football) June 29, 2020