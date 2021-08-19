Два игрока Шахтера попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов сыграли первые матчи раунда плей-офф квалификации. За шесть путевок в групповой этап соревнуются 12 команд, среди которых и донецкий Шахтер. Сразу два игрока "горняков" по итогам первого матча попали в символическую сборную недели по версии SofaScore

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Шахтеру выпало играть против Монако. Первый матч состоялся 17 августа на выезде. Шахтер несколько неожиданно победил благодаря голу Педринью.

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Однако настоящим героем этого матча стал вратарь "горняков" Анатолий Трубин. Он совершил шесть сэйвов, не пропустив ни одного гола. И его надежная игра в воротах и позволила команде отпраздновать победу.

Портал SofaScore признал Трубина лучшим игроком Шахтера в этом матче с оценкой 8,6. Благодаря этому Трубин попал в символическую сборную недели. При этом ни один из футболистов других команд не набрал баллов больше украинского вратаря.

Стоит добавить, что в символическую сборную попал и защитник Шахтера Марлон. Его оценка за матч составила 8,3. Это третья оценка среди всех игроков в символической сборной.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore

Теперь Шахтер ожидает ответный матч против Монако. Игра состоится 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".