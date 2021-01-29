Два игрока с одинаковой фамилией, Викентий и Назар Волошины, отправятся на учебно-тренировочный сбор главной команды киевского Динамо.

Источник: Динамомания

Главный тренер Мирча Луческу посетил спарринг команды Динамо U-21 с ФК Левый берег (3:0), за который выступают 9 бывших динамовцев.

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И на румына очень положительное впечатление произвели два хавбека команды Юрий Мороз – и скоростной Назар, и Викентий, который забил 2 мяча.

Столичная команда полетит в Турцию в пятницу, 29 января. При этом надо отметить, что Волошины – не родственники, а тезки.

Что известно о Викентии и Назаре Волошиных

19-летний Викентий Волошин действует на позиции атакующего хавбека (за команду U-19: 43 матча, 22 гола, за команду U-21: 16 матчей, 6 голов).

17-летний Назар Волошин только в прошлом году закончил динамовскую академию, (за команду U-19: 13 матчей, 3 гола, за команду U-21: 3 матча, 1 гол).