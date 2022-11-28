На первой компенсированной к первому тайму минуте Сербия сравняла счет. 21-летний центрбек Павлович лучше всего сыграл на втором этаже после передачи со штрафного от Тадича, пишет 24 канал.

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Крутой поворот событий в матче ЧМ-2022

Счет в матче стал 1:1.

Не прошло и двух минут, как сербы повели в поединке 1:2. На этот раз неуверенно сыграли футболисты Камеруна, которые не стали выбивать мяч дальше собственного штрафного. Мяч перехватили гости и ударом из-за пределов штрафной в ближний угол Милинковича-Савича уже были впереди.

На перерыв команды ушли уже по преимуществу в счете сербов 1:2.

Видео первого гола Сербии