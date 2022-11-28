На першій компенсованій до першого тайму хвилині Сербія зрівняла рахунок. 21-річний центрбек Павлович найкраще зіграв на другому поверсі після передачі зі штрафного від Тадича, пише 24 канал.

До теми "Не забиваєш ти – забивають тобі": Камерун забив свій перший гол на ЧС-2022 у матчі з Сербією

Крутий поворот подій у матчі ЧС-2022

Рахунок у матчі став 1:1.

Не минуло й двох хвилин, як серби вже повели у поєдинку 1:2. Цього разу невпевнено зіграли футболісти Камеруну, які не стали вибивати м'яч далі від власного штрафного. М'яч перехопили гості та ударом з-за меж штрафного у ближній кут від Мілінковіча-Савіча вже були попереду.

На перерву команди пішли вже за переваги у рахунку сербів 1:2.

Відео першого голу Сербії