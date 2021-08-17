Два дня не мыл руку, – украинец Кравец рассказал о встрече с Месси и Суаресом
Источник:ютуб vZbirna
Украинский защитник Василий Кравец рассказал о встрече с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Футболист сначала даже не увидел, что поздоровался с топовыми спортсменами.
"Лео мне подмигнул"
23-летний защитник рассказал о выступлении за Леганес и неожиданной встрече с Месси и Суаресом в Испании. Василий Кравец шутит, что несколько дней не мыл руки после поздравления с экс-игроками Барселоны.
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В Леганесе дружил с молодыми футболистами, которые пришли из дубля Барселоны. Выходили как-то из раздевалки, шел за спинами ребят и увидел, что они кому-то подают руку, я тоже инстинктивно поздоровался. Смотрю, а это Месси и Суарес. Запомнилось, что Лео мне подмигнул. Я два дня не мыл руку. Шучу,
– сказал Кравец.
Однако эти футболисты были кумирами бывшего игрока Карпат. С детства идеалом был Олег Лужный. Кравец признался, что в испанском клубе шутит, что у него скорость Бэйла, удар Роберто Карлоса, техника Марсело и голова Мальдини.
Карьера Кравца в Испании
- Украинский защитник впервые переехал из Карпат в Испанию в январе 2017 года. Кравец подписал соглашение с Луго.
- В 2019 году перешел в другой испанский клуб Леганес. Не редко катался по арендам, в сентябре 2020-го Лех арендовал украинца.
- Сейчас футболист выступает в аренде за хихонский Спортинг.
- Контракт с Леганесом у Василия истекает в конце июня 2022 года.