Сергей Бойко много проработал в российском футболе. А также в Армении и Грузии. Мог возглавить и команды из Эстонии. Но не сложилось.

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В отличие от тренера в Эстонии отличают Украину и Россию.

"У меня было два предложения оттуда, но в конце концов отказали в последний момент из-за того, что у меня российский паспорт. Отец у меня был военный, я родился в Украине. И, видимо, они думали, что у меня есть украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться... Для них Украина и Россия оказались разными вещами. Я не могу это поделить. У меня папа – украинец, мама – русская. Как я могу поделить? Никак. А у людей разница есть", – выразил свое удивление Бойко.

Сейчас он тренирует клуб "Динамо" из Владивостока.