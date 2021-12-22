Сергій Бойко чимало пропрацював у російському футболі. А також у Вірменії та Грузії. Міг очолити й команди з Естонії. Але не склалося.

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На відміну від тренера, в Естонії відрізняють Україну та Росію.

"У мене було дві пропозиції звідти, але зрештою відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт. Батько у мене був військовий, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами. Я не можу це поділити. У мене тато – українець, мама – російська. Як я можу поділити? Ніяк. А у людей різниця є", – висловив своє здивування Бойко.

Зараз він тренує клуб Динамо з Владивостока.