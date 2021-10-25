Кличко-молодший опублікував фотографію зі Стюардом і присвятив йому кілька рядків у своєму блозі в інстаграмі.
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Я думаю про вас досить часто. Поминали вас в цей день вашої смерті. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Спасибі за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту – боксу,
– написав Володимир Кличко.
Емануель Стюард пішов з життя 25 жовтня 2012 року в віці 68 років. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.
Що відомо про півпрацю Кличка та Стюарда
- За свою кар'єру американський фахівець працював не тільки з Володимиром Кличком, але і з такими боксерами, як Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс. Український боксер почав роботу з фахівцем на початку 2004 року і за вісім років спільної роботи виграв чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring.
- Кличко втратив всі титули в 2015 році, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі, а потім упустив можливість повернути нагороди, поступившись іншому британцеві – Ентоні Джошуа.