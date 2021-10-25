Кличко-молодший опублікував фотографію зі Стюардом і присвятив йому кілька рядків у своєму блозі в інстаграмі.

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Я думаю про вас досить часто. Поминали вас в цей день вашої смерті. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Спасибі за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту – боксу,

– написав Володимир Кличко.

Емануель Стюард пішов з життя 25 жовтня 2012 року в віці 68 років. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.

Що відомо про півпрацю Кличка та Стюарда