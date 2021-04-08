Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не в состоянии предоставить гарантии допуска зрителей на матчи Евро-2020 в Дублине. Об этом FAI сообщила УЕФА 7 апреля.

В Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, якобы уже получено от Футбольной ассоциации Ирландии сообщение о том, что у футбольных властей страны нет никаких гарантий того, что в Дублине смогут присутствовать болельщики на матчах предстоящего чемпионата Европы.

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Исходя из этого, существует вероятность того, что столицу Ирландии выведут из пула городов, которые будут принимать Евро-2020.

Кто может заменить Дублин

Изначально было запланировано, что на дублинской арене "Авива Стэдиум", трибуны которого могут вместить 51 700 зрителей, будут проведены три матча группы E с участием сборных Польши, Словакии и Швеции.

По информации журналиста агентства AP Роби Гарриса, эти игры будут перенесены в Англию.

В среду, 7 апреля – дедлайн УЕФА для городов-хозяев чемпионата Европы. Готовность принять зрителей на своих матчах подтвердили в Амстердаме, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Риме и Копенгагене.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.