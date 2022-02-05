Дубль Жиру за три минуты вырвал победу для Милана в дерби с Интером: видеообзор

В субботу, 5 февраля, состоялся матч 24 тура чемпионата Италии, в котором Интер принимал Милан. Миланское дерби прошло на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилось волевой победой Милана со счетом 2:1.

Интер – Милан 1:2

Голы: Перишич, 38 – Жиру, 75, 78

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Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе нерадзурри. Заранее номинальных хозяев вывел Иван Перишич. Ассистировал ему экс-игрок Милана Хакан Чалкханоглу.

Во втором тайме Оливье Жиру оформил дубль в течение трех минут и принес "россонери" важнейшую победу.

Перед финальным свистком Тео Эрнандес получил прямую красную карточку, но на исход противостояния это уже не повлияло.

Милан приблизился на расстояние одного очка к принципиальному сопернику, но при этом Интер оставляет игру в запасе.

8 февраля команда Симоне Индзаги сыграет с Ромой в Кубке Италии. Милан 9 февраля встретится с Лацио в своем кубковом поединке.

Интер – Милан видеообзор появится впоследствии...