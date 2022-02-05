Інтер – Мілан 1:2
Голи: Перішич, 38 – Жиру, 75, 78
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Команди пішли на перерву за мінімальної переваги нерадзуррі. Наперед номінальних господарів вивів Іван Перішич. Асистував йому екс-гравець Мілана Хакан Чалкханоглу.
У другому таймі Олів'є Жиру оформив дубль протягом трьох хвилин і приніс "россонері" найважливішу перемогу.
Перед фінальним свистком Тео Ернандес отримав пряму червону картку, але на результат протистояння це вже не вплинуло.
- Мілан наблизився на відстань одного очка до принципового суперника, але при цьому Інтер залишає гру в запасі.
- 8 лютого команда Сімоне Індзагі зіграє з Ромою у Кубку Італії. Мілан 9 лютого зустрінеться з Лаціо у своєму кубковому поєдинку.
Інтер – Мілан відеоогляд з'явиться згодом...