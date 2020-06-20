"Боруссия" Дортмунд гарантировала себе второе место в Бундеслиге, переиграв "Лейпциг" в рамках 33 тура.

РБ Лейпциг – Боруссия Д 0:2

Голы: Голанд, 30, 90+3

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Оба мяча забил 19-летний Эрлинг Холанн. Он вывел "шмелей" вперед на 30-й минуте. А в компенсированное к матчу время оформил дубль.

Видео голов Холанна