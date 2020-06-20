"Боруссія" Дортмунд гарантувала собі друге місце в Бундеслізі, перегравши "Лейпциг" в рамках 33 туру.

РБ Лейпциг – Борусія Д 0:2 Голи: Голанд, 30, 90+3 Дивіться також Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ: онлайн-трансляція Обидва м’ячі забив 19-річний Ерлінг Голанд. Він вивів "джмелів" уперед на 30-й хвилині. А у компенсований до матчу час оформив дубль. Відео голів Голанда "Боруссія" встановила клубний рекорд за голами за один сезон. Перший м'яч норвежця став 83-м для дортмундців у Бундеслізі-2019/20.

"Боруссія" Д набрала 69 очок і гарантувала собі друге місце Бундесліги за тур до завершення чемпіонату. "Лейпциг" з 63 очками йде на третій позиції. Нагадаємо, що чемпіоном Німеччини стала "Баварія".

В останньому турі Бундесліги 27 червня "Боруссія" Д вдома прийматиме "Гоффенхайм", "Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом".