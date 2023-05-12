Смял в кашу свой Nissan: российский футболист погиб в автотроше после уличной гонки

Бывший футболист московских клубов Спартак и Динамо Александр Каракин погиб в результате ДТП. Россиянин участвовал в уличной гонке под Москвой.

В ночь на 12 мая скончался экс-игрок Спартака Александр Карякин, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Бывший футболист попал в ДТП во время ночной гонки на Минском шоссе под Москвой.

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Россиянин любил быструю езду

Машина спортсмена на полной скорости влетела в отбойник и очутилась на середине дороги. В салоне автомобиля Nissan GTR находились футболист и его оператор. Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию.

После уличной гонки автомобиль футболиста превратился в сплошную кашу и не подлежал восстановлению. Не приходя в сознание, Каракин скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Фото автомобиля Каракин после автотрощи / скриншот с видео

Кто такой Каракин