В ніч на 12 травня помер ексгравець Спартака Алєксандр Каракін, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Колишній футболіст потрапив в ДТП під час нічних перегонів на Мінському шосе під Москвою.

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Росіянин полюбляв швидку їзду

Машина спортсмена на повній швидкості влетіла у відбійник та опинилася на середині дороги. У салоні автомобіля Nissan GTR знаходилися футболіст та його оператор. Обох у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Після вуличних перегонів автомобіль футболіста перетворився на суцільну кашу та не підлягав відновленню. Не приходячи до тями Каракін помер в лікарні від отриманих важких травм.

Фото автомобіля Каракін після автотрощі / скриншот з відео

Хто такий Каракін