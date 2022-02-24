Друзья, надо остановить эту войну, и мы должны это сделать вместе, – Усик обратился к украинцам
24 февраля 2022 , 21:55Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик вернулся в Украину после своего визита в Великобританию. Спортсмен ездил туда, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.
По прибытии в Украину Усик записал обращение. Боксер подчеркнул, что обеспокоен ситуацией в Украине.
К слову Родня, я дома, – Усик вернулся в Украину после турне в Британии
"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я сбежал – нет, я ездил в работе. Я вернулся, я дома.
Друзья, нам надо объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас пришло. Меня переполняют эмоции, я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей", – сказал боксер.
Друзья, надо остановить эту войну, и мы должны это сделать все вместе,
– подчеркнул Усик.
Видео обращения Усика
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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