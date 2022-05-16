Вторая подряд победа: Терлюга завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги по каратэ в Марокко
В марокканском Рабате состоялся этап Премьер-лиги по каратэ. Украинка Анжелика Терлюга завоевала награду на турнире.
Триумф украинки
На турнире в Марокко только одна спортсменка представляла Украину. 30-летняя каратистка торжествовала в весовой категории до 55 килограммов, пишет 24 канал.
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Украинская каратистка завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги, состоявшемся в марокканском Рабате.
Терлюга не проиграла никакой стычки перед финалом. По пути к победе она одолела итальянку Франческу Кавальяро, швейцарку Маю Шерер, после чего выбила из турнира еще двух соперниц – испанку Соню Перрейру Вильялобос и эстонку Ли Лирисман.
Только в стычке с испанской каратисткой украинка не смогла победить по очкам – победительницу определили судьи.
В финальной схватке Анжелику ждала египтянка Ахлям Юссеф, она является чемпионкой мира 2021 года.
В решающем противостоянии украинка оказалась сильнее. Она одержала победу со счетом 5:2 и завоевала второе подряд "золото" на этапах Премьер-лиги в 2022 году.
Третья награда в 2022 году
- Эта медаль является третьей для украинки в 2022 году. На первом этапе в ОАЭ Анжелика завоевала серебряную награду.
- В общем, "золото" для Терлюги на этапе в Рабате – третья медаль в 2022 году. Она стала серебряным призером.
- На втором этапе Премьер-лиги в Португалии украинка поднялась на высшую строчку пьедестала.
Что известно о спортсменке
- Украинская каратистка представляет Одесскую область.
- Терлюга – лидер мирового рейтинга в весе до 55 килограммов
- Анжелика является 6-кратным призером чемпионатов Европы в весе до 55 килограммов и в командном кумите. В частности, в 2019 и 2017 годах она выиграла "золото" Евро в командном кумите, а в 2018 получила золотую медаль в индивидуальном зачете.
- На Олимпийских играх-2020 украинка завоевала серебряную награду.