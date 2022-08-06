Драмбаев посвятил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии отцу, воюющему на передовой
Источник:инстаграм Александра Драмбаева
Украинский защитник Александр Драмбаев отличился первым голом за Зюлте-Варегем. Это произошло в матче против Брюгге.
Первый гол для украинца является европейским первенством.
В 3 туре чемпионата Бельгии украинский игрок вышел в старте против Брюгге. На 69-й минуте ему удалось сравнять счет.
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Первый гол для украинца является европейским первенством.
В 3 туре чемпионата Бельгии украинский игрок вышел в старте против Брюгге. На 69-й минуте ему удалось сравнять счет.
Этим летом Александр впервые перешел в иностранный клуб. На правах аренды до конца нынешнего сезона украинца подписал бельгийский Варегем.
Украинец дебютировал за новую команду в матче против Серена (2:0). Еще 90 минут Драмбаев провел в матче второго тура с Антверпеном (0:1).
Видео гола
Напомним, что в команде гостей выступает украинский защитник Эдуард Соболь. Он появился на поле на 75-й минуте. Для Эдуарда в трех матчах нового сезона этот выход на смену стал вторым. Еще один матч – против Эйпена (1:2) во втором туре – он начинал с первых минут.
Драмбаев посвятил свой гол отцу, находящемуся на передовой. Об этом он поделился в своем инстаграмме.
Этот гол был не только для меня. Он также посвящен моему отцу и всем пострадавшим от войны в Украине,
– написал футболист.
Отметим, что отец Драмбаева сейчас находится на передовой – он уже успел раниться, а авто, в котором он передвигался с собратьями попало под обстрел и сгорело.
Что известно о футболисте
- Матч Варегем – Брюгге закончился мировым – 1:1.
- Команда Александра после трех матчей занимает третье место в таблице чемпионата Бельгии. Брюгге Соболя идет пятым.
- Для Драмбаева гол в ворота Брюгге стал первым в профессиональной карьере на взрослом уровне.
- Александр представлял Украину на уровне юношеских сборных U-18 и U-19. Еще четыре поединка он отыграл в составе молодежной сборной U-21.